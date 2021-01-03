Доктор Мясников порассуждал в своем Telegram-канале о том, что ситуация с пандемией может быть полезна.

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Он призвал развивать медицинские технологии, быть готовыми к следующим волнам, вакцинироваться, а также перестать слепо следовать модели поведения Запада. Мясников задается риторическим вопросом, помогла ли эта модель остановить пандемию или уменьшить смертность? И сам отвечает, что нет, не помогла.

Польза для россиян может быть в том, что изолированность дает шанс выстроить внутренний туризм, развивать транспортную систему. Врач призывает начать успокаивать людей и снизить «информационное разжигание».

Как считает Мясников, весной и летом мы столкнемся с очередным пиком коронавирусной инфекции. Это май и два первых летних месяца.

Развитие пандемии волнообразно, напомнил медик. «Волны» при этом прибывают раз в три месяца.

Как рассказал российский инфекционист Евгений Тимаков, снижение заболеваемости коронавирусом в РФ связано с уменьшением числа тестированием на во время праздников, пик ещё не пройден.

Как сообщалось ранее, глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом в нашей стране остается напряженной, хотя в последнюю неделю фиксируется снижение числа «активно болеющих» на 4%.