По словам известного телеведущего и медика Александра Мясникова, по снам можно заподозрить развитие опасных болезней, вплоть до опухоли мозга. Речь идет о ночных кошмарах.

мужчина

Ничего не случается просто так. Врач вспомнил случай из его практики: мужчина, казалось бы, был здоров, не имел никаких жалоб, кроме одной, которая касалась его снов. Пациенту постоянно снился один и тот же кошмар, в котором на него нападали, а потом хоронили заживо.

Каждый раз, просыпаясь в холодном поту, мужчина чувствовал удушье и сильное сердцебиение. По словам Мясникова, этот пациент был «с факторами риска», так что ему предложили сделать суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру.

Это непрерывная регистрация электрокардиограммы в течение 24 часов и более в режиме обычной бытовой нагрузки. Обычная ЭКГ регистрируется в покое в течение всего нескольких минут.

Врачи в итоге нашли у пациента с кошмарами довольно сильные изменения коронарных сосудов. У мужчины оказалась тяжелая форма стенокардии. Мясников отмечает, что даже небольшое промедление с диагнозом могло окончиться плачевно.

Стенокардия — специфический болевой синдром, характерный для ишемии миокарда. Это сопровождающий фактор ишемической болезни сердца, поэтому основную борьбу необходимо вести именно с ней.

Кроме того, ночные кошмары может вызывать опухоль мозга, проблемы с щитовидкой и так далее.