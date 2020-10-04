Врач и телеведущий Александр Мясников в YouTube-канале «О самом главном» перечислил возможные причины рака. Иногда развитию онкологию предшествует какая-либо болезнь.

мясников

По словам медика, появление злокачественных опухолей могут спровоцировать вирусные гепатиты, гастрит, язва желудка, вирус папилломы человека (ВПЧ), хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), различные воспаления кишечника.

Мясников напомнил, что от гепатита В и от ВПЧ есть прививки, и сделать их необходимо, чтобы снизить риск заболевания раком печени и шейки матки.

— При гастрите или язве соленая пища может спровоцировать рак желудка, а курение — рак легких, — отметил специалист.

Самый опасный и агрессивный — рак легких, поэтому вдыхать дым от костров и табака очень вредно. Вообще, одним из факторов риска короткой жизни является отсутствие регулярного обследования.

— Рак надо перехватывать не тогда, когда он появился, а когда есть факторы риска, — подчеркнул Мясников.

Ранее он назвал способ снизить риск рака шейки матки и некоторых других видов рака. Он порекомендовал зрителям делать прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ). По словам Мясникова, рак шейки матки — это болезнь, которая «практически в 100% случаев вызывается вирусом папилломы человека». При этом ВПЧ способен вызывать и другие виды рака, в том числе у мужчин.

Самым распространенным видом онкозаболевания в России в прошлом году стал рак кожи и меланома. Второе место занял рак молочной железы, третье — рак легких. Если брать структуру смертности, то на первом месте — рак легких, на втором — желудка, на третьем — ободочной кишки.