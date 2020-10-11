Пародонтит (воспаление околозубных тканей) может привести к еще более серьезным проблемам со здоровьем. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

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Пародонтит является довольно распространенным заболеванием: примерно у каждого второго пациента когда-либо случаются заболевания мягких тканей, окружающих зуб (пародонт). Это часто сопровождается кровоточивостью десен (гингивит), болью, неприятным запахом и даже выпадением зубов.

По словам Мясникова, пародонтит «является самостоятельным фактором риска развития ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов». Кроме того, воспалительные заболевания околозубных тканей способны привести к онкологии.

Таким образом, гигиена полости рта может стать профилактикой сердечных и онкологических заболеваний.

Как сообщили американские ученые, между заболеваниями десен и возникновением рака пищевода и желудка есть связь. Так, хронический пародонтит не только повреждает десны, но может увеличить риск развития рака пищевода и желудка. Это объясняется появлением бактерий, которые провоцируют воспаления в слизистых оболочках.

Стресс на фоне пандемии COVID-19 может стать причиной развития стоматита и других заболеваний полости рта, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Ирина Макеева. По ее словам, все болезни полости рта, включая стоматит, могут развиваться на фоне стресса, например, из-за распространения коронавируса. Есть даже понятие «стресс-пародонтит», когда из-за стресса начинается воспаление тканей пародонта, возникает кровоточивость.