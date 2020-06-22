Популярный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Instagram, как отличить хорошего врача от плохого.

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По его словам, добросовестный специалист не станет объяснять все симптомы пациента наличием паразитов, лечить гипертонию курсами внутримышечных инъекций или капельниц, а также по любому случаю прописывать антибиотики.

Мясников отмечает, что в компетентности медика стоит усомниться, если он назначает вместе с антибиотиками противогрибковый препарат или советует «принимать полезные бактерии», «почистить печень» или восстанавливать хрящевую ткань за счет «поедания холодца».

«Плохой» врач «назначит пожилому человеку с болезнью сердца обезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных препаратов — вольтарен, напроксен, индометацин или комбинированные обезболивающие, содержащие фенацитин», отметил Мясников.

Хороший врач, считает он, не должен назначать беременной женщине поливитамины, не предупредив об опасности больших доз витамина А для плода.

– Я мог бы продолжать этот список очень долго, как вы, наверное, понимаете… Но получится совсем уж мрачно. Тут можно перечислять и про БАДы, и про гомеопатию, и про диагностику по капле крови, и про биорезонанс и т.д. и т.д. и т.д, – написал Мясников.

Ранее Мясников рассказал о заболеваниях, которые могут привести к потере зрения. По его словам, самыми распространенными болезнями, влияющими на глаза, являются гипертония и сахарный диабет.