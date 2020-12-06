Кровь реагирует на любые изменения в организме, поэтому её анализ имеет первостепенное диагностическое значение. По словам Александра Мясникова, с помощью общего анализа крови (ОАК) можно распознать опасные болезни.

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Как рассказал врач и телеведущий, одним из важных показателей является уровень гемоглобина. У представителей сильного пола пониженный гемоглобин может указывать на серьезные заболевания ЖКТ, в том числе на рак.

Что касается эритроцитов, то их низкий уровень может говорить о нехватке витамина B12 (фолиевая кислота). Это может быть вызвано, в том числе, болезнями щитовидной железы.

Повышенные лейкоциты могут указывать на воспалительные процессы, и это требует дополнительного обследования. По данным из открытых источников, при онкологическом процессе ОАК, как правило, показывает, что уровень лейкоцитов повышен, гемоглобин понижен, а СОЭ находится выше нормы.

Мясников назвал общий анализ крови «царём анализов».

Забор крови рекомендуется делать утром натощак или через 2 часа после последнего приема пищи. ОАК включает данные о эритроцитах, тромбоцитах, гемоглобине, лейкоцитах, а также некоторые данные о свертывающей системе крови.