Как рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном», многие сравнивают онкологию с игрой в русскую рулетку, но это неверно, поскольку шансы заболеть раком «можно просчитать практически математически».

мясников

— 40% всей онкологии — курение, 20% — неправильное питание, 10% — физическая неактивность, 17% — инфекционные заболевания, 5% — употребление алкоголя, — отметил медик.

Конечно, многое определяет генетический фактор, но «в 92% мы можем понимать, откуда эта болезнь взялась».

— Не хотите болеть раком почек, лёгкого, языка — не курите. Прививайтесь от рака шейки матки, гепатита В, соблюдайте правила гигиены и старайтесь меньше болеть инфекционными заболеваниями, — сказал Мясников.

Он напомнил, что колбасу, сосиски и другие изделия из переработанного мяса ВОЗ признаёт канцерогенами наравне с сигаретами. Трансжиры, избыток соли тоже могут стать факторами риска, а ещё крайне нежелателен загар.

Ранее Мясников рассказал, в каком случае траты на анализы будут бесполезны. По его словам, анализы должны быть назначены только с учетом жалоб пациента или соответствовать алгоритмам диспансеризации по факторам риска и возрасту.

Также медик отмечал, что человечеству нужно готовиться к новой эпидемии, которая по показателям смертности превзойдёт нынешнюю.