Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему многие люди допускают ошибку, когда говорят о лечении коронавируса нового типа. По его словам «радикального лекарства», которое возьмет и резко оборвет болезнь (как, например, таблетка снимает приступ боли или спазмы в желудке), просто нет, как нет лекарств от ОРЗ или насморка.

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Мясников написал в своем Instagram, что хлорохин, на который возлагались большие надежды, себя не оправдал. Как отмечается в открытых источниках, хлорохин широко используется для лечения COVID-19, несмотря на отсутствие убедительных доказательств его пользы.

Кроме того, по словам медика, антивирусные препараты оказываются малоэффективными, а разжижающие кровь лекарства нужны только тяжёлым пациентам, и назначает их непременно врач. Что касается антибиотиков, то они «работают» при бактериальной инфекции, а речь идет о вирусах.

Мясников подчеркивает, что принимать при вирусах антибиотики — большая ошибка. Паникующие граждане смели их с прилавков аптек, а они очень нужные пациентам с бактериальной инфекцией.

В 85-90% коронавирус протекает как простое ОРЗ, поэтому его можно и нужно лечить дома. Рекомендуется постельный режим, частое питье, самоизоляция. Если высокая температура, можно принять парацетамол. В качестве вспомогательных средств Мясников советует витамины Д, С, цинк, интерфероны.

Если тревога не оставляет вас, то купите пульсоксиметр. При показателе не ниже 95% всё в порядке.

О том, как подготовить организм к атаке вирусов, рассказал инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, главным фактором защиты является увлажненная слизистая: это снижает вирусную нагрузку в разы.