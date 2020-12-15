Восемнадцать процентов людей имеют камни в почках, и обычно это мужчины, рассказал доктор Мясников в программе «О самом главном». В группу риска входят люди с ожирением, сахарным диабетом, инфекциями мочевыводящих путей.

камни

Важную роль в этом процессе играют и диетические предпочтения. По словам Мясникова, интересен в данном случае кальций: если есть содержащие его продукты, то камни могут уменьшиться, а если выбрать таблетки — то они, напротив, увеличатся.

Камнеобразование усиливают солёные продукты, а также животный белок и жиры. Растительные белки снижает риск образования камней.

Первый признак мочекаменной болезни — почечная колика, то есть острая боль в поясничной области. Мочеточник закупоривается, в лоханке увеличивается давление, и она растягивается.

Есть три основных типа почечных камней: фосфатные, оксалатные и уратные. Например, оксалатные состоят из солей щавелевой кислоты. Из питания, прежде всего, исключают продукты, богатые этой кислотой: салат, шпинат, свеклу, сельдерей, петрушку, чай и кофе, шоколад и какао, желе и студни.

Ранее сообщалось, что есть неочевидные признаки, по которым можно понять, что с почками не все в порядке. Речь идет об отеках, одышке, потере аппетита, проблемах со сном, высоком давлении, постоянном чувстве холода и усталости.