Популярный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о заболеваниях, которые могут привести к потере зрения. По его словам, самыми распространенными болезнями, влияющими на глаза, являются гипертония и сахарный диабет.

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Дело в том, что сетчатка глаза снабжается кровью более интенсивно, чем любой другой орган, объяснил Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Поэтому даже самый маленьких сбой, вызванный скачками давления или повреждением сосудов, может привести к серьезным проблемам.

При сахарном диабете, как известно, страдают сосуды, и это еще одна причина ухудшения зрения. Кроме того, диабет второго типа негативно воздействует на глаза еще до повышения уровня глюкозы.

Чтобы сохранить зрение, Мясников посоветовал не заниматься самолечением и регулярно проходить осмотр. Без должного внимания такие болезни могут привести к полной потере зрения.

Напомним, у страдающих диабетом 2 типа людей поджелудочная железа не может продуцировать достаточное количество инсулина, либо организм не способен адекватно использовать его. В результате повышается содержание глюкозы в крови, что приводит к повреждению кровеносных сосудов и других органов.

Кроме того, на зрении может сказаться и коронавирус нового типа. Об этом ранее рассказала врач-офтальмолог, эксперт Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова. По ее словам, оказать негативное влияние может как сам вирус, так и препараты для его лечения.