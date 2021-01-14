Доктор Мясников в своем Telegram-канале порассуждал об опасности британского варианта COVID-19, который считается очень заразным.

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Александр Мясников обратил внимание, что по какой-то причине предыдущие мутации ковида прошли незамеченными, хотя, по его словам, они давно вытеснили изначальный вирус, обнаруженный в Ухане в конце 2019 года.

Врач и телеведущий с сожалением отметил, что СМИ сейчас станут эксплуатировать ситуацию с британским штаммом. Медик неоднократно говорил, что «страшилки», которые окутывают тему коронавируса, в некоторых случаях даже опаснее, чем само заболевание.

Мясников дал прогноз на нынешний год. По его мнению, он будет «нескучным». Вирус продолжит мутировать, но заболевание не станет тяжелее. В любом случае, около половины населения планеты так или иначе переболеет, подчеркнул специалист. Вакцина, которая уже разработана и пущена в оборот, должна уберечь людей от тяжелых случаев.

Вакцинация стартовала в России в начале декабря прошлого года. Сейчас можно привиться препаратом «Спутник V». По результатам анализа, он показал эффективность почт 92 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов. Сделать прививку могут граждане от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний. В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников.