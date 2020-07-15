Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» рассказал, при каких симптомах надо вызывать бригаду скорой помощи.

скорая

— Боль в груди и резкая слабость, которая сопровождается одышкой, потом, давит грудь. Тем более если это мужчина, курящий, с высоким давлением, — отметил медик.

Головокружение и двоение в глазах, тошнота, резкое повышение температуры — еще один повод звонить в скорую. Это может быть и менингит, и рассеянный склероз. Третьим признаком является очень сильная головная боль, которая может быть признаком аневризмы.

— Тяжелая раскалывающая головная боль. Люди говорят, что это самая сильная боль в их жизни, — добавил Мясников.

Четвертый признак: резкая и острая боль в животе, с тошнотой и рвотой. Это могут быть панкреатит, тромбоз, аппендицит. Помощь во всех этих случаях требуется незамедлительно.

Ранее Мясников раскритиковал сограждан, которые в условиях распространения коронавируса впадают в панику и звонят в скорую, жалуясь на небольшую температуру.

— Снижать температуру в диапазоне 37 и бессмысленно, и опасно. Опасно потому, что все те таблетки и порошки для понижения температуры имеют побочные действия, — сказал врач.

Ранее Мясников рассказал, что человечеству нужно готовиться к новой эпидемии, которая по показателям смертности превзойдёт нынешнюю.