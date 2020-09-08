Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова оставит стоимость обучения в новом учебном году на уровне прошлого года, повышать ее не планируется, сообщается на сайте МГУ во вторник.

«В 2020 году Московский университет не повышал размеры платы за оказание платных образовательных услуг», — сообщается на сайте.

При этом на сайте Минобрнауки дается разъяснение, вправе ли студенты, обучающиеся на коммерческой основе, требовать внесения изменений в заключенные договоры и изменения их стоимости при переходе на дистанционное обучение.

«По общему правилу, если иное не предусмотрено договором, применение ДОТ [дистанционных образовательных технологий] не влечет изменения существенных условий договора и не требует внесения в договор изменений (заключения дополнительного соглашения). Также отсутствуют основания для пересмотра (изменения) стоимости платных образовательных услуг, поскольку основные характеристики получаемого образования, предусмотренные договором, не изменяются при применении ДОТ», — отмечается на сайте министерства.

В пресс-службе вуза ТАСС заявили, что МГУ «в условиях пандемии качественно отработал систему дистанционного образования» и онлайн-обучение не помешало студентам успешно завершить весенний семестр.

«Все студенты МГУ заканчивали весенний семестр удаленно, осваивая дисциплины с помощью дистанционных технологий. И это не помешало практически всем успешно завершить учебу на курсе или защитить выпускные квалификационные работы», — сообщили в пресс-службе.

Петиция

Ранее студенты МГУ опубликовали в интернете петицию с требованием вернуть часть средств за весенний семестр 2020 года и предоставить скидку на осенний семестр студентам, обучающимся на контрактной основе. Кроме того, обучающиеся требуют снизить оплату за проживание в общежитии для тех, кто обучается на коммерческой основе. Требования связаны с тем, что семьи многих студентов испытывают материальные трудности из-за пандемии, также снизилось качество обучения из-за перехода в онлайн.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков ранее сообщил, что большинство вузов РФ сохранили цену на обучение на уровне прошлого года, но некоторые не стали придерживаться рекомендаций министерства. С каждым таким вузом и его учредителем проведена работа, были приняты соответствующие меры.