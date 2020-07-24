Мосгоризбирком утвердил порядок проведения электронного голосования на муниципальных выборах, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу.

Ранее зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил Mpravda.com, что на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино 13 сентября будет предусмотрено дистанционное электронное голосование. Позже заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов во время заседания ЦИК РФ предложил провести досрочное электронное голосование 11 и 12 сентября, а 13 сентября очное в избирательных участках.

«Предлагается в соответствии с положениями федерального закона о проведении эксперимента по электронному голосованию… У нас также было обращение от Общественной палаты Москвы с предложением рассмотреть возможность проведения досрочного голосования в электронном виде 11 и 12 сентября. Данная просьба учтена в данном документе. Дистанционное электронное голосование в соответствии с этим положением будет проводиться с 8.00 11 сентября до 20.00 12 сентября», — заявил секретарь горизбиркома Владимир Попов.

Он добавил, что регистрация на электронное голосование стартует с 29 июля по 7 сентября на портале мос.ру. Попов подчеркнул, что была максимально исключена возможность двойного голосования.

В единый день голосования в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах. Единый день голосования должен состояться 13 сентября.

В России с 25 июня по 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ, сразу в двух регионах — Москве и Нижнем Новгороде — наравне с обычным было организовано электронное голосование. Впервые дистанционное электронное голосование было использовано в Москве на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году в трех избирательных округах. Тогда явка составила 92,3%, голосование было признано успешным.