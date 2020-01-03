СПОРТ

Международный Рождественский турнир любителей хоккея стартовал в Минске

19:14 03/01/2020

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Сборная Украины вернулась на минский лед. Хоккеисты после перерыва вновь участвуют в международном Рождественском турнире, его еще называют «неофициальный чемпионат мира среди любителей». Также в Минск приехали спортсмены из Канады, Германии, России, Финляндии и США, передает телеканал «МИР 24».

«Еще одна особенность нашего турнира. Вместе с победителями и призерами соревнований в выигрыше всегда остаются все участники и болельщики, потому что главный герой на этой ледовой арене – любимый нами хоккей», – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Хоккеисты, которые участвуют в турнире, всегда весело и полезно проводят время в Беларуси: ездят на экскурсии, а еще занимаются благотворительностью. Вот и в этом году они встретятся с воспитанниками детских домов. А еще в этот раз всю выручку от продажи билетов на матчи перечислят сиротам.

Билеты, кстати, совсем недорогие – два с половиной доллара в эквиваленте. И это – на главные вечерние баталии. Большинство же матчей можно увидеть бесплатно.



