Отборочный тур международного конкурса педагогического мастерства среди учителей русских школ за рубежом «Закачай знания!» стартовал 17 февраля. Первый тур продлится до 17 марта — еще есть возможность принять участие.

В этом году участниками конкурса станут педагоги, реализующие общеобразовательные программы предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» на русском языке, а также «Русский язык как иностранный». Важное условие — учителя должны показать, как используют современные цифровые технологии в образовательном процессе. Именно этот аспект станет решающим для жюри в оценке работ участников.

Конкурс проходит в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», учредитель конкурса — «Россотрудничество». В организационный комитет и жюри традиционно входят представители ведущих российских образовательных учреждений и ведомств в сфере цифровой экономики.

Первый тур пройдет в иностранных государствах с 17 февраля по 16 марта. Второй, финальный тур состоится 2 и 3 апреля в Москве и завершится торжественной церемонией награждения финалистов и победителей.

Главная цель конкурса (зашить knowledgeup.ru) — интеграция и распространение опыта лучших учителей русских школ в профессиональной международной среде, а также поддержка и поощрение талантливых педагогических работников, которые развивают и внедряют методику и средства обучения с использованием цифровых технологий. Конкурс широко освещается в зарубежных и российских СМИ.

В прошлом году на финальные испытания в Москву приехали 25 лучших зарубежных учителей из Армении, Беларуси, Вьетнама, Германии, Израиля, Италии, Индии, Казахстана, Киргизии, Португалии, Польши, Сербии, Словакии, Таджикистана, Турции, Украины, Франции, Эстонии.

В этом году организаторы также планируют пригласить в Москву 25 лучших зарубежных преподавателей, для которых помимо участия в конкурсе запланирована обширная программа с презентацией лучших образовательных методик и технологий Российской Федерации.

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