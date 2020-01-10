Между Симферополем и Ереваном (Армения) со следующего года планируется запуск регулярных авиарейсов, рассказал 10 января глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По его словам, разрешение на полеты уже получила авиакомпания «Икар».

«Сейчас вопрос находится на стадии подготовки и согласований, в том числе в части расписания полетов и договоров с аэропортами. Планируются с марта полеты с частотой два раза в неделю. Дальше по спросу, но не более семи раз в неделю», — цитирует его «РИА Новости».

Черняк отметил, что этот авиамаршрут станет первым регулярным международным после возвращения полуострова в состав РФ. Политик уверен, что в дальнейшем другие страны могут последовать примеру.

В декабре президент РФ Владимир Путин указал, что уровень цен на региональные авиаперелеты должен быть адекватным и посильным для граждан, а также экономически выгодным для перевозчиков.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение высказалось большинство жителей полуострова.