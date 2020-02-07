Московский метрополитен обратится в полицию из-за пранкеров, которые на фоне новостей о коронавирусе начали ездить в подземке в защитных костюмах и сопровождать «больных» пассажиров. Об этом сообщается в твиттере метро.

Ранее в паблике «Подслушано Метро Москвы» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали фотографию из вагона, в котором два человека ехали в желтых защитных костюмах.

«На станции Александровский сад зашли два человека в защитных костюмах и 7 китайцев, кашляющих в защитных масках. Их провели по всему составу и вывели на следущей станции», — рассказал один из интернет-пользователей (орфография и пунктуация автора сохранены).

На это обратили внимание в руководстве метрополитена.

«На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство», — заявили представители подземки.

В ближайшее время метро обратится в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать пранкеров.

ВКонтакте

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года.

Жертвами коронавируса, по последним данным, во всем мире стали 638 человек, 636 из них — на материковом Китае. Общее число заболевших превысило 31 тысячу, а выздоровели 1 553 человека.

Случаи заболевания вирусом выявили в Бельгии, Канаде, Великобритании, Индии, Италии, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Тайване, Японии и США. 31 января стало известно о двух первых заболевших коронавирусом в России.

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