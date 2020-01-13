Калининско-Солнцевская линия московского метро дотянется до аэропорта Внуково к концу 2022 года. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев 13 января.

Протяженность нового участка составит 4,9 км, в его составе будет две станции — «Пыхтино» и «Внуково», рассказал чиновник в интервью «Интерфаксу».

«Пыхтино» будет находиться с южной стороны Боровского шоссе, рядом с улицей Летчика Грицевца. «Внуково» расположится рядом со станцией аэроэкспресса, вдоль терминала «А». Ее полностью интегрируют в инфраструктуру аэропорта, рассказал Бочкарев.

О планах продлить метро до аэропорта Бочкарев рассказал в ноябре 2019 года. Тогда он сообщал, что на станции «Рассказовка» уже началось возведение строительных площадок. При этом он уточнил, что метро не будет заходить в поселок Внуково, линия пройдет рядом с путями для поездов.