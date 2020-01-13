Небольшой снег, гололедица и температура до +3 градусов ожидаются в Москве в понедельник, 13 января. Такие данные приводит Гидрометцентр.

Атмосферное давление за сутки 13-14 января снизится с 750 до 739 мм рт. ст., температура воздуха поднимется с -5 утром 13 января до +1 ночью 14 января.

Скорость ветра составит 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Сообщается также, что, по данным метеорологических наблюдений за 70 лет, минимальная температура воздуха в этот же день, 13 января, была зафиксирована в 1963 году и составила -31,6 градуса, максимальная — в 2005 году — +3,7 градуса.

12 января специалисты Гидрометцентра объяснили причину теплой зимы в России. Климатологи предполагают, что всё дело в глобальном потеплении. По словам и.о. директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, средняя температура воздуха повысилась примерно на 2–2,5 градуса за 30 лет именно зимой. Глобальное потепление имеет свои географические особенности, и наиболее заметно оно сказывается именно в умеренных и высоких широтах, отмечал он.