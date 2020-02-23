Метеорологи назвали прогноз климатолога Андрея Киселева о том, что после аномально теплой зимы лето будет холодным, несостоятельным. По словам экспертов, твердой зависимости нет.

Давать прогнозы на такой отдаленный период сейчас рано, заявила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Пока даже нельзя сказать, что ждет россиян в апреле. Также она добавила, что не знает, о какой статистике говорил Киселев. После теплых зим лето далеко не всегда бывает холодным, твердой закономерности тут нет.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал прогноз «несостоятельными народными приметами». Теплая зима не говорит, что лето будет холодным. Кроме того, по прогнозам как минимум два летних месяца будут более теплыми, чем положено по климатической норме.

22 февраля ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что после аномально теплой зимы температура летом будет средней или ниже, так как природа будет стараться выровнять среднюю температуру. При этом из-за нехватки снега возможно пересыхание почвы, что плохо скажется на сельском хозяйстве.