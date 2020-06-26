Результат превзошел прошлый рекорд почти в два раза.

Метеорологическое агентство ООН официально объявило 700-километровую молнию самой длинной в истории. Эта вспышка была зафиксирована в Бразилии 31 октября 2018 года, пишет France 24.

Самой продолжительной стала молния в Аргентине. Она длилась 16,73 сек 4 марта 2019 года. По сообщению агентства, новые рекорды почти в два раза превышают те, что были зафиксированы ранее. Так, например, самый длинный удар молнии ранее произошел в Оклахоме (США) в 2007 году. Он составлял 321 км. Самой продолжительной по времени до этого момента была молния на юге Франции – 7,74 сек.

Фото: Manan VATSYAYANA

Помимо этих рекордов, в архиве метеорологического агентства есть и другие, тоже связанные с молнией. Например, о рекордном количестве погибших от одного прямого удара молнии. Это случилось в Зимбабве в 1975 году: 21 человек собрались в одной хижине, чтобы спрятаться от стихии. Все они погибли. В другом случае молния стала косвенной причиной гибели нескольких сотен человек. В 1994 году в Египте молния ударила в нефтяные резервуары. От вылившейся горящей нефти погибли 469 человек.

«Вполне вероятно, что есть и другие рекорды, о которых мы не знаем, и которые были не зафиксированы», – отмечают эксперты.