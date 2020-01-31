СПОРТ

Метель угрожает сорвать этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи

21:31 31/01/2020

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Погода вносит свои коррективы в планы спортсменов. В Сочи, где уже завтра должен стартовать российский этап Кубка мира по горнолыжному спорту, весь день бушует настоящая метель, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Михайлов. Такого снегопада действительно еще не знали здешние места. Снег здесь ждали еще с начала горнолыжного сезона. И если для любителей такая погода в радость, то спортсмены говорят, что такой снегопад убивает трассу. Три дня подряд на Кубке мира по горнолыжном спорту отменяли тренировки. Вся надежда на то, что завтрашний день принесет хорошую погоду. Профессиональные трассы заметает буквально за несколько часов. Под угрозой срыва единственный российский этап Кубка мира по горнолыжном спуску среди женщин. Он проходит в России спустя долгих восемь лет перерыва. В прошлом году из-за плохой погоды этап вообще отменили. Это, конечно, сказывается и на настроении спортсменок.

Хотя в теперь уже не редкие минуты отдыха горнолыжники знают, как себя развлечь. Коллеги бобслеисты пригласили девушек прокатится с ветерком. Основные соревнования начнутся уже завтра. Среди фаворитов – спортсменки из Германии. Хотя с такой погодой нервы могут сдать и у них.





Андрей Михайлов