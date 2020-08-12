Актера Михаила Ефремова нет в Городской клинической больнице (ГКБ) имени Боткина. Об этом, как сообщает «Москва 24», заявили в самой Боткинской больнице.

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады», Захаров, скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.

Вчера Ефремов почувствовал недомогание в здании Пресненского районного суда Москвы и был госпитализирован. В тот же день собеседник в медицинских кругах сообщил ТАСС, что он был доставлен в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии и помещен в реанимацию с предварительным диагнозом инсульт.

Сегодня Пресненский суд распространил заявление, в котором сообщил о переносе заседания по делу Ефремова в связи с его госпитализацией и направлении запроса в Боткинскую больницу для уточнения диагноза.

«Однако в Боткинской больнице заявили, что пациента Ефремова в медучреждении нет», — сообщает «Москва 24».

Телеканал опубликовал видеозапись, на которой сотрудница больницы несколько раз повторяет адвокату актера Эльману Пашаеву, что в электронной системе больницы нет сведений о том, что Ефремов находится там.