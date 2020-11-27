Ведущего программы «Битва экстрасенсов» Сергея Сафронова, которого уволили с ТНТ из-за вымогательства денег с участницы проекта, подставили, заявил на условиях анонимности друг телезвезды. По его словам, таким образом руководство канала отомстило Сафронову за высказывания в адрес шоу, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Ранее, как сообщал «Рамблер», экстрасенс Алина Вердиш обвинила Сергея Сафронова в вымогательстве более чем миллиона рублей за подсказки и итоговую победу в «Битве экстрасенсов».

Руководство ТНТ приняло решение уволить телеведущего. Представители канала заявили, что Сафронов отстранен «в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях». Они также подчеркнули, что съемки программы ведутся в условиях строгого эксперимента, за чистотой которого всегда следят независимые наблюдатели.

Неназванный друг Сафронова заявил, что ведущего подставили. Вердиш, по его словам, фанатично преследовала телезвезду на протяжении года. Установив контакт, девушка якобы сама начала упрашивать Сафронова помочь ей победить. Телеведущий отказался, Вердиш начала угрожать.

«Это месть и конкретная подстава», — отметил собеседник журналистов.

Руководство ТНТ, подчеркнул он, воспользовалось ситуацией, чтобы «отомстить» иллюзионисту за то, что в интервью он постоянно говорит о «Битве экстрасенсов» как о шоу и не более того. Кроме того, Сафронов заявляет, что никогда не будет искать помощи у экстрасенсов и другим советует следовать его примеру.