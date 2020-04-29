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Месси возглавил рейтинг лучших футболистов XXI века

06:39 29/04/2020

Звездный форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси занял первое место в списке лучших футболистов XXI века по данным системы рейтингов ELO, передает ТАСС.

Данная система при определении лучших считает количество забитых игроком мячей, число результативных передач, уровень соперников, а также турниры. При этом вратари при составлении рейтинга не учитываются.

В результате Месси набрал 100 баллов из 100 баллов. Его извесный соперник Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» набрал столько же баллов, но нападающий «Барсы» опередил португальца по статистическим показателям. Замкнул тройку лучших Тьерри Анри из Франции, который завершил карьеру еще шесть лет назад.

Добавим, что в топ-10 также вошли Луис Суарес из Уругвая (97 баллов, «Барселона»), Златан Ибрагимович из Швеции (97, «Милан»), англичанин Гарри Кейн (97, «Тоттенхэм»), египтянин Мохаммед Салах (97, «Ливерпуль»), Неймар из Бразилии (96, ПСЖ), польский форвард Роберт Левандовский (96, «Бавария»), а также Радамель Фалькао из Колумбии (96, «Галатасарай»).

Ранее «МИР 24» рассказывал о семилетнем иранце Арате Хоссейни, который впечатлил своей игрой Лионеля Месси.



