СПОРТ

Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом 2019 года

15:53 25/03/2020

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Журналисты популярного французского издания «Франс футбол» подсчитали, кто из игроков заработал больше всех в минувшем году. Им оказался аргентинец Лионель Месси, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Руководство «Барселоны» планирует временно сократить зарплату своим футболистам во главе с Месси. Речь идет о 70 процентах. А в прошлом году лицевой счет Месси пополнился на 131 миллион евро. В клубе капитан «Барселоны» получает зарплату в размере 8 млн евро в месяц. Остальные деньги футболисту приносит личный бизнес и многочисленные рекламные контракты.

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Не сильно отстал от Месси его извечный соперник по мировой популярности португалец Криштиану Роналду. В прошлом году он заработал 118 миллионов. Его зарплата в «Ювентусе» почти вдвое уступает окладу Лео. Но зато крупнейшие рекламодатели мира куда охотнее предлагают роли в своих видео именно Кришу. Видимо, внешность и популярность Роналду к этому располагают.

По официальным данным, один из самых популярных футболистов России форвард «Зенита» и капитан национальной сборной Артем Дзюба зарабатывает в своем клубе 3 млн 600 тысяч евро. И это не в месяц, а в год. Отсюда получается, что если цифру Дзюбы брать за некую единицу зарплат футболистов, то Месси и Роналду имеют доходы более чем в 30 раз больше россиянина.

В связи с тем, что почти во всех странах мира футбольные чемпионаты приостановлены, клубы терпят многомиллионные убытки. Некоторые из них даже обратились за помощью к своим игрокам. И те единогласно согласились на временное сокращение зарплаты. В их числе и Месси с Роналду. И это несмотря на то, что личный бизнес футболистов в эти дни переживает не лучшие дни. Мало того – звезды перечислили на борьбу с кароновирусом более чем по миллиону евро.

Интересно, что, по утверждениям СМИ, из российских клубов только один футболист сделал пожертвование на борьбу с коронавирусом. Это легионер московского «Локомотива» Лука Джорджевич, который направил клиническим центрам Черногории 20 тысяч евро.





Дмитрий Калугин