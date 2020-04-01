СПОРТ

Месси рассказал о ситуации с сокращением зарплат в «Барсе»

06:25 01/04/2020

Лионель Месси, самый высокооплачиваемый футболист в мире, объявил в своем аккаунте в Instagram, что он и его товарищи по команде «Барселона» были рады сократить зарплату на 70%, чтобы помочь своему клубу во время пандемии коронавируса.

Сокращение может обойтись ему примерно в 50 миллионов долларов валового дохода, но он останется в числе трех самых высокооплачиваемых игроков в своем виде спорта и среди самых высокооплачиваемых спортсменов в мире, пишет Forbes.

«…много было написано и сказано о команде футбольного клуба «Барселона» и о том, что касается зарплат игроков в этот тревожный период. Прежде всего, мы хотим уточнить, что наше намерение всегда состояло в том, чтобы принять этот шаг. Мы понимаем, что это исключительная ситуация, и мы всегда первыми помогали клубу, когда к нам обращались. Много раз мы делали это по собственной инициативе, а в других случаях считали это необходимым или важным», написал Месси.

Футболист добавил, что, помимо 70-процентного сокращения заработной платы, футболисты будут делать взносы, чтобы все сотрудники клуба могли получать 100% своей зарплаты до тех пор, пока будет продолжаться пандемия и сложности из-за нее.

Как мировой футбол Изменил Россию

Месси зарабатывает 90 миллионов долларов в год в виде зарплаты и бонуса до уплаты налогов, благодаря продлению контракта, который он подписал в ноябре 2017 года до июня 2021 года. Даже с сокращением, предполагаемая годовая зарплата Месси в размере 42 миллионов долларов будет больше, чем общий заработок всех игроков в мире, за исключением его заклятого врага Криштиану Роналду и бывшего товарища по команде – Неймара, который сейчас играет в «Пари Сен-Жермен».

На прошлой неделе Месси пожертвовал 1,1 миллиона долларов двум больницам, борющимся с коронавирусом: одной в его родном Росарио в Аргентина и одной в Барселоне. В понедельник итальянский футбольный клуб «Ювентус» объявил, что достиг соглашения со своими игроками и тренерами о снижении заработной платы, в то время как игры Серии А будут закрыты на неопределенный срок. Клуб заявил, что рассчитывает сэкономить 100 миллионов долларов, сократив зарплаты в течение четырех месяцев, с марта по июнь. Прежняя зарплата будет восстановлена, когда возобновятся игры Серии А. Роналду пожертвовал 1,8 миллиона долларов больницам в своей родной Португалии, чтобы помочь им справиться с коронавирусом. Вопреки ранее распространенным сообщениям в СМИ, 35-летний отец пятерых детей не покупал остров, где его семья могла бы изолироваться. Также футболист не предлагал свои отели в Португалии для использования в качестве больниц.

Ранее в СМИ появилась информация, что ветераны «Барселоны» не захотели терять в деньгах, молодежь колебалась, а Месси согласился поддержать клуб.



