В гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» со счетом 4:1 обыграла «Вальярреал». В составе каталонского клуба мячи забили Луис Суарес (20′), Антуан Гризманн (45′) и Ансу Фати (87′). В дебюте встречи защитник хозяев поля Пау Торрес (3′) оправил мяч в свои ворота, а вскоре у проигравших отличился Херард Морено (14′).

Нападающий Лионель Месси в этот вечер отметился двумя результативными передачами, которые стали для аргентинца 18-й и 19-й в текущем первенстве страны. Таким образом, капитан «Барселоны» побил собственный рекорд по голевым пасам за сезон, ранее он дважды по 18 раз ассистировал партнерам.

#Messi, assists/season, @LaLigaEN

05-06 2️⃣

06-07 2️⃣

07-08 1️⃣2️⃣

08-09 1️⃣1️⃣

09-10 1️⃣0️⃣

10-11 1️⃣8️⃣

11-12 1️⃣6️⃣

12-13 1️⃣2️⃣

13-14 1️⃣1️⃣

14-15 1️⃣8️⃣

15-16 1️⃣6️⃣

16-17 9️⃣

17-18 1️⃣2️⃣

18-19 1️⃣3️⃣

19-20 1️⃣9️⃣ 🔝+🐐 pic.twitter.com/nfSUmz4h50 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2020

После матча с «Вильярреалом» уругвайский нападающий Луис Суарес вышел на третье место в списке бомбардиров «Барселоны» за всю историю. Он сравнялся по числу голов с легендарным Ласло Кубалой. У обоих по 194 точных удара. При этом Суарес стал первым игроком в истории каталонского клуба, который забивал мячи в каждом из 12 месяцев.

Второе место в списке лучших бомбардиров занимает Сезар Родригес (232). Возглавляет рейтинг Лионель Месси (630).

El Pistolero, one of the all-time greats https://t.co/MMR7XNji3w — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 6, 2020

«Барселона» (73) за четыре тура до окончания чемпионата Испании занимает второе место, отставая на четыре очка от лидирующего «Реала» (77).