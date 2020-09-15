Лидер каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси занял первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов года по версии журнала Forbes.

По подсчетам издания, совокупный годовой доход 33-летнего Месси до выплаты налогов составит 126 миллионов долларов, из которых 92 млн — заработная плата, а остальную сумму ($34 млн) принесут ему различные спонсорские контракты.

Второе место в списке занял форвард итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. 35-летний нападающий заработал в течение года 117 млн, при этом получив от рекламы на 13 млн больше Месси.

Третьим в рейтинге стал бразилец Неймар из французского «Пари Сен-Жермен», совокупный годовой доход которого оценивается в 96 млн.

https://t.co/FyDv75HJEX — Forbes (@Forbes) September 14, 2020

Пятерку футбольных толстосумов дополнили одноклубник Неймара по «ПСЖ» француз Килиан Мбаппе (47 млн) и египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля» (37 млн).