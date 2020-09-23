Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил тройку претендентов на награду лучшему футболисту сезона-2019/20. В нее попали полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, а также нападающий и вратарь «Баварии» Роберт Левандовский и Мануэль Нойер.

Шорт-лист составило жюри из 80 тренеров клубов-участников Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов. Они называли свою тройку лучших, причем тренеры не могли голосовать за игроков своей команды. За первое место начислялось пять баллов, за второе — три, за третье — один.

Победитель будет объявлен 1 октября на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

🌠 Претенденты на награду Лучшему футболисту сезона 2019/20 по версии УЕФА 🌠 🔹 Кевин де Брейне

🔹 Роберт Левандовски

🔹 Мануэль Нойер 🗓️ Победитель будет объявлен 1 октября в ходе жеребьевки группового этапа #ЛигаЧемпионов 🏆 pic.twitter.com/tzjF2v2AqW — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 23, 2020

Впервые в истории вручения награды в финальной тройке не оказалось Криштиану Роналду или Лионеля Месси.

Награда УЕФА лучшему футболисту сезона вручается с 2011 года. До сегодняшнего дня Роналду присутствовал в финальной тройке каждый год, а Месси попадал туда шесть раз.

🗣️ Претенденты на награду Лучшему тренеру сезона 2019/20 по версии УЕФА 🔹 Юрген Клопп

🔹 Ханси Флик

🔹 Юлиан Нагельсманн 🗓️ Победитель будет объявлен 1 октября в ходе жеребьевки группового этапа #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/2OOOaOvBFi — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 23, 2020

Кандидатами на награду лучшему тренеру сезона являются Юрген Клопп («Ливерпуль»), Юлиан Нагельсманн («Лейпциг») и Ханс-Дитер Флик («Бавария»).