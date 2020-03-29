Наказание за нарушение режима самоизоляции для жителей Москвы будет установлено в ближайшие дни. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщила пресс-секретарь столичного мэра Гульнара Пенькова.

«Меры за нарушение ограничений для граждан в Москве будут установлены в ближайшие дни, согласно пункту 23 принятого мэром указа», — приводит ее слова ТАСС.

Указ мэра столицы Сергея Собянина от 29 марта опубликован на официальном сайте правительства Москвы.

В соответствии с документом, порядок контроля за соблюдением гражданами карантина и режима самоизоляции будет установлен администрацией города.

Власти Москвы 29 марта приняли решение об ужесточении ограничительных мер. Жителей столицы, вне зависимости от возраста, обязали не покидать свои дома. Выйти можно за неотложной медицинской помощью, для поездок на работу в случае отсутствия возможности перейти на удаленный режим, для похода в ближайший магазин продуктов или в аптеку. Также горожане смогут выгуливать домашних животных при условии, что они не будут отходить дальше 100 м от своего дома, или выносить мусор.

25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома» и не «надеяться на авось».

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь — скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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