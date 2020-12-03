Экспертная сеть «Давыдов. Индекс» и Фонд «Петербургская политика» составили список 500 самых упоминаемых в СМИ персон за ноябрь 2020 года. В топ-10 вошли трое умерших артистов. Рейтинг опубликован на сайте «Давыдов. Индекс» 3 декабря.

В десятку самых упоминаемых попали певцы Алла Пугачева и Филипп Киркоров, ведущая Ксения Собчак, осужденный за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов.

Замыкает десятку фигуристка Алина Загитова, ее имя стало часто встречаться в СМИ, считают в рейтинговой компании в связи с тем, что девушка ведет рейтинговое шоу «Первого канала» «Ледниковый период».

Седьмую строчку занял певец Валерий Меладзе, интерес к его персоне связан с громким высказыванием звезды о бойкоте новогодних огоньков.

«Призовое» третье место заняла исполнительница Ольга Бузова и еще три строчки первой десятки рейтинга оказались за людьми, умершими в этом ноябре.

Восьмое место у режиссера Романа Виктюка, его в прессе упоминали 1733 раза, вторая строчка — у сатирика Михаила Жванецкого, о нем написали 3355 раз. Лидером по упоминаемости стал актер Армен Джигарханян — 39843 упоминания.