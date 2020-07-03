Канцлер ФРГ Ангела Меркель сдержала данное в понедельник журналистам обещание и предстала перед ними в маске.

Фотография канцлера в маске опубликована в Twitter-аккаунте премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа. Снимок сделан во дворике бундесрата (Федеральный совет), где Меркель в пятницу выступает с речью по поводу председательства Германии в Совете ЕС.

#EURatspraesidentschaft https://t.co/7t01CTsTcd — Helge Braun (@HBraun) July 2, 2020

«Совместный старт в немецкое председательство. Европа регионов должна именно сейчас быть единой», — написал Хазелофф.

Оба политика на фотографии запечатлены в масках. Если Хазелофф надел маску с гербом своего региона, то Меркель — с логотипом председательства ФРГ в Совете ЕС, лентой Мёбиуса, окрашенной в синий цвет с вкраплением цветов флага Германии.

В понедельник на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Меркель пришлось отвечать на вопрос журналистки, почему ее никто не видел в маске. Меркель действительно ни разу не появлялась на публике в маске, хотя канцлер регулярно призывала граждан соблюдать правила по сдерживанию пандемии коронавируса, которые предполагают в том числе соблюдение дистанции, ношение маски.

Канцлер ответила журналистке, что надевает маску, когда в этом есть необходимость, например, в магазинах, но в магазинах с журналистами она не встречается, потому что никому не говорит, где и когда она будет закупаться. Меркель подчеркнула, что соблюдает правила и пообещала, что «будут и другие возможности, когда меня точно можно будет увидеть в маске».