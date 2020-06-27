Европейские страны должны всерьез задуматься над новой реальностью, где США могут не стремиться быть мировым лидером. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью ряду европейских изданий, включая газету The Guardian.

«Мы выросли с определенным пониманием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим», — отметила Меркель.

Она заявила, что американские войска в ФРГ помогают защищать не только европейские страны НАТО, но также интересы Вашингтона, и пообещала продолжать наращивать военный потенциал Германии.

Канцлер добавила, что существуют «веские причины» сохранять приверженность НАТО и «общему ядерному зонтику». «Но, конечно, Европа должна нести большее бремя (расходов. – прим. ред.), чем во время холодной войны», — выразила мнение Меркель.

Ранее канцлер ФРГ уже выступала с критическими высказываниями в адрес США. В частности, в сентябре прошлого года она заявила, что Европе необходимо самой думать о своей безопасности, потому что США не будут защищать ее «автоматически», как это было во времена холодной войны.

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Трамп также задался вопросом, почему Соединенные Штаты должны тратить деньги на защиту Германии от России, когда Берлин покупает российский газ.

Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории, и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО, в двустороннем порядке.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что в случае возможного перемещения американских войск из Германии в Польшу важно помнить об Основополагающем акте Россия — НАТО 1997 года. Она подчеркнула, что странам Альянса важно оставаться «физически едиными» и придерживаться подписанных соглашений.