Страны Евросоюза нуждаются в трансатлантическом альянсе, но должны больше рассчитывать на себя, строить собственную сильную внешнюю политику и европейскую безопасность, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы живем в эпоху потрясений, мы нуждаемся в трансатлантическом альянсе, но его европейские члены должны больше рассчитывать на себя. Миропорядок меняется на исключительных скоростях. Нам надо понимать, какую Европу мы хотим в эпоху глобализации. Надо рассматривать сильную общую европейскую внешнюю политику и политику в сфере безопасности», — сказала Меркель, выступая в среду перед депутатами Европарламента с программой председательства Германии в Совете ЕС на ближайшие шесть месяцев.