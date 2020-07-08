Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала страны Евросоюза к солидарности в преодолении последствий пандемии.

«Европа выйдет из этого кризиса укрепленной, если мы будем готовы при всем различии находить общие решения, если мы будем готовы смотреть на мир глазами других, если будем готовы демонстрировать понимание перспективы других», — заявила она, представляя в Европарламенте программу председательства Германии в Совете ЕС.

Она напомнила, что лейтмотивом председательства Германии является лозунг «Совместно. Сделаем Европу снова сильной». «Поодиночке никто не пройдет этот кризис, мы все уязвимы. Европейская солидарность — это не гуманитарный жест, это долгосрочная инвестиция, это не то, что вызвано политическим расчетом, а то, что оправдывает себя», — добавила она.

В этой связи она призвала депутатов Европарламента к совместной работе с председательствующей в Совете ЕС Германией.