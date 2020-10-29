Канцлер Германии Ангела Меркель в среду объявила, что правительство страны вводит для жителей новый жесткий карантин.

Как пишет Reuters, начнется карантин со 2 ноября.

По ее словам, если бездействовать, то в германской системе здравоохранения случится коллапс.

«Это жесткие меры», — заявила глава правительства.

Она подчеркнула, что власти в течение двух недель будут пересматривать эффективность каждого принятого ограничительного решения.

В числе новых ограничений: закрытие баров, ресторанов, театров и кинотеатров. Школы и детские сады, а также магазины останутся открытыми, но при условии жесткого соблюдения социальной дистанции.

Меркель озвучила и новые меры поддержки населения. В том числе, малому бизнесу будут возмещены убытки в объеме до 75% от обыкновенного.

Канцлер подчеркнула, что главная цель властей — избежать, насколько это возможно, урона экономике страны.