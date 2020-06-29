Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что придерживается рекомендаций медиков и надевает маску, когда в этом есть необходимость, например во время походов в магазин.

«Когда я соблюдаю дистанцию, то мне не нужно надевать маску, но когда я не соблюдаю ее, например, когда я иду за покупками, то мы очевидно не встречаемся. В противном случае вы бы меня увидели в маске, но я не раскрываю вам, когда и куда я иду за покупками», — заявила она на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в замке Мезеберг, отвечая на вопрос, почему ее нельзя увидеть в маске.

Она добавила, что «конечно» соблюдает предписания института Роберта Коха, входящего в минздрав и следящего за эпидемиологической ситуацией. «Будут, конечно, и другие возможности, когда меня точно можно будет увидеть в маске», — добавила канцлер.