Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза на переговорах в ночь на понедельник достигли рамочного соглашения, по ее мнению, окончательное соглашение может быть достигнуто уже сегодня.

На саммите лидеров ЕС, который начался в прошлую пятницу, страны Евросоюза пытаются согласовать долгосрочные финансовые рамки союза (бюджет) и проект фонда восстановления экономики Европы, который может составить порядка 750 миллиардов евро в виде кредитов и грантов.

«По итогам длительных переговоров вчерашней ночью мы выработали рамки возможного соглашения. Это шаг вперед, и это дает нам надежду, что сегодня мы, возможно, придем к соглашению, или что соглашение вообще возможно», — заявила Меркель перед началом четвертого дня переговоров в Брюсселе.

Она отметила, что ее совместное предложение с президентом Франции Эммануэлем Макроном является основой для предложенного Еврокомиссией проекта и сделало возможным договориться о дополнительных финансовых мерах.

«Это ответ, в котором мы нуждаемся в этой экстраординарной ситуации. Было очевидно, что предстоят невероятно сложные переговоры. Сегодня они продолжатся. Но экстраординарные ситуации требуют экстраординарных усилий. Мы пока делаем то, что требуется. И я надеюсь, что мы сможем пройти еще остающийся отрезок пути, которые не будет простым», — добавила канцлер.