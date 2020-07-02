Локальные вспышки COVID-19 вызывают беспокойство правительства ФРГ, но местные власти с ними справляются, такая работа должна быть продолжена, поскольку коронавирус не исчез и не исчезнет, пока не будет вакцины, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы отслеживаем ситуацию каждый день. По Германии я могу сказать, что у нас есть вспышки, локальные ситуации, которые нас беспокоят, но удается их подавлять. Я благодарна, что их решительно подавляют местными органами, земельными органами, частично с помощью бундесвера. Так и должно оставаться. Мы идем на риск с отпускными путешествиями, поэтому мы должны внимательно следить за ситуацией», — заявила она на пресс-конференции в формате видеоконференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен.

Меркель подчеркнула, что каждая федеральная земля тщательно работает над реализацией мер по предотвращению распространения коронавируса. «Но мы видим каждый день, что вирус не исчез и не исчезнет, пока у нас не будет вакцины и медикаментов», — заявила Меркель.