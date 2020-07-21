Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что фонд восстановления экономики ЕС составит 750 миллиардов евро, 390 из них в форме субсидий, выдача средств будет привязана к процессу реформ.

В ночь на понедельник в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры обсуждали бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией. По словам Меркель, саммит продлился «необычайно долго».

«Основа этого фонда восстановления сохранилась, как ее и предлагала Еврокомиссия, предложения Франции и Германии в него включены. Общий объем в 750 миллиардов евро сохранен, субсидии несколько меньше, с 390 миллиардами евро гарантий больше (чем займов — ред.)», — заявила Меркель на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции по итогам переговоров.

По ее словам, ЕС показал способность демонстрировать «предсказуемость». «Бюджет выстроен с прицелом на будущее, он также выстроен так, чтобы внутренний рынок в сложнейшем для ЕС экономическом кризисе мог функционировать, чтобы люди в особенно затронутых пандемией регионах могли улучшить свои возможности в восстановлении», — заявила она.

Меркель добавила, что гарантии привязаны к реформам, имея в виду реформы в сфере защиты климата (30% средств), а также цифровизации. По ее словам, процесс реформ будет верифицируемым через работу Еврокомиссии и сами страны-члены союза.

Канцлер добавила, что страны ЕС показали решимость и что было «нелегко». Она добавила, что теперь предстоит согласовать проект в Европарламенте. «Я испытываю большее облегчение. В феврале нам не удалось (согласовать бюджет — ред.), а теперь мы смогли это сделать», — заявила она.

По словам Меркель, итог саммита показывает «дееспособность» Евросоюза, что является «хорошим сигналом».