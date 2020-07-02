Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен заверили, что их гендерная и национальная принадлежность не скажутся на совместной работе в Евросоюзе в ближайшие полгода председательства Германии в Совете ЕС, речь идет в первую очередь об «убежденных европейках», а не о немках.

«Я считаю, что когда речь о двух убежденных европейках (сторонницах евроинтеграции), то это даже важнее. Я, конечно, не буду забывать интересы Германии… Мы знаем, что председательство нам дает дополнительную ответственность. Тот факт, что речь идет о двух женщинах, меня очень радует», — заявила Меркель на пресс-конференции в формате видеоконференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен.

Так она ответила на вопрос, является ли плюсом или минусом тот факт, что на ключевых позициях в ЕС сейчас находятся две немки, не станет ли это помехой в решении вопросов, не будут ли другие испытывать страх перед чересчур сильным влиянием Германии.

Меркель продолжила, пояснив, что до нее у Германии не было женщин на посту канцлера, а до фон Дер Ляйен — на посту главы еврокомиссии.

«Ранее это всегда делали два мужчины, а теперь это делают две женщины. И нам обеим очевидно, что мы справимся с этим, не так ли, Урсула?» — обратилась Меркель к бывшей соратнице по правительству, с которой они состоят в одной партии.

Фон Дер Ляйен ответила: «Совершенно верно!» Она отметила, что считает важным, что они давно друг друга знают, глубоко доверяют друг другу. «Когда люди так хорошо друг друга знают, они могут очень эффективно коммуницировать, потому что точно знают, что мы можем углубиться в детали и потому многое сделать», — заявила она.

Глава Еврокомиссии отметила, что у нее и Меркель очень разные биографии, но они обе «из глубокого убеждения и всем сердцем европейки».

«Это является отражением красоты Европы, того разнообразия, которое Европа содержит в себе, а также солидарность, стремление к большой европейской цели. Это, я думаю, тоже в нас отражается, поэтому среди других стран-членов есть большое доверие. Мы должны это оправдать, это серьезный вызов, но я очень рада предстоящим шести месяцам», — добавила она.