Канцлер Германии Ангела Меркель допускает смену отношения к газопроводу «Северный поток-2» и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Reuters.

По его словам, канцлер согласна с замечаниями министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который ранее призвал Россию прояснить заболевание оппозиционера, но при этом выразил надежду, что полученный ответ не заставит Германию передумать по поводу проекта.