Численность заболевших коронавирусом в Москве на 2 апреля составляет около 3 тыс. заболевших, из них 836 людей лечатся дома. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» в пятницу

«За 10–12 дней у нас 836 людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 оставлены дома. Только 2% из них впоследствии были госпитализированы», — сказала она, добавив, что у многих болезнь протекает в легкой форме.

Ранее в пятницу Ракова заявила, что в Москве за минувшие сутки из больниц выписались еще 28 вылечившихся от коронавируса. Всего в городе выздоровели уже 168 человек. Накануне она рассказала о 140 вылечившихся.

По данным оперативного штаба на 3 апреля, в столице режим самоизоляции соблюдают 90% горожан старше 65 лет.

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей региона. Позже их примеру последовали и другие субъекты страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

В 78 регионах России за минувшие сутки зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом, общее количество заболевших в стране по состоянию на 3 апреля составляет 4149 человек. За весь период зафиксировали 34 летальных исхода. В Москве зарегистрировано 2923 пациента.

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