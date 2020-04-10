За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 10 апреля.

Она отметила, что по сравнению с прошлой неделей число госпитализаций выросло в два раза. Из них в более 85% случаев врачи ставят диагноз пневмония.

«Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2,6 тысяч случаев до 5,5 тысяч)», — сказала Ракова.

Она подчеркнула, что вместе с ростом тяжелобольных резко увеличилась нагрузка на городское здравоохранения. На сегодняшний день столичные стационары и службы скорой помощи работают на пределе своих возможностей.

Всего в стационарах Москвы проходят лечение более 6,5 тыс. инфицированных коронавирусом. По прогнозам экспертов, пик заболеваемости еще не достигнут, что говорит о дальнейшем увеличении числа заболевших и госпитализированных пациентов.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после вспышки коронавирусной инфекции в Ухане стало очевидным, что при таком объеме авиаперевозок с Китаем заболевание не могло пройти бесследно для российской столицы.

По состоянию на 10 апреля в России общее число заболевших превысило 11,9 тыс. человек. Умерли 94 человека. Выздоровели 795 человек. За минувшие сутки в Москве выявили 1124 новых случаев.

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