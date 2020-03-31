Причиной введения обязательной самоизоляции в Москве стало нежелание некоторых жителей менять свой привычный образ жизни и несоблюдение ими мер по борьбе с коронавирусом. Об этом 30 марта рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

«Конечно, это следствие того недопонимания, которое было у многих — у тех, кто не хотел менять свой привычный образ жизни, кому было тяжело посадить себя на изоляцию», — сказала она Первому каналу.

Ракова отметила, что десятки тысяч людей в выходные не остались дома, а отправились на прогулку в парк, на детские площадки или на шашлыки.

В этой связи власти столицы были вынуждены принять более жесткие меры. В новом указе мэра Сергея Собянина теперь описаны ситуации, когда можно выходить из дома (поход в магазин, аптеку, выгул собак, вынос мусора). В других случаях необходимо соблюдать самоизоляцию.

Вице-мэр добавила, что в настоящее время наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом, но администрация города старается действовать на опережение.

Отмечается, что после введения обязательного карантина ситуация немного улучшилась.



К 31 марта в РФ зафиксировано 1836 заболевших, большинство в Москве. Всего скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения COVID-19 в Приморье.

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