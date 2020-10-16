Мэри Кулешова решила поговорить со своими подписчиками о людях, которые обожают давать всем окружающим советы.

Как всегда пишу ночью .

Выкладываю пост так же ночью 🌚

Совсем не по блоггерски, но будем считать , что я работаю на Дальний восток 🤗😃

Владик, Хабаровск , Южный , привет 👋❤

Камчатка , как у вас там дела ?

Держитесь , мы с вами 💔

Сегодня поговорим о «советниках, советчиках» и прочих людях которые действуют на нервы 🙃

Ну , начну с того , что я сама любитель по раздавать советы …

И получается , что я отношусь к числу тех , кто действует на нервы.

Но МОИИИ ТО СОВЕТЫ — ОСОБЕННЫЕ . Без них не справиться !

Да — да , именно так считает каждый , кто пытается научить тебя тому или иному …

Самые главные советчики в моей и неверное вашей жизни — это горячо любимые родственники .

Моя бабушка до сих пор считает , что мне нужно указывать как жить и что мне делать . С кем общаться и как себя вести .

Последний раз я к ней прислушалась лет 15 назад .

Вы сейчас подумаете :

«Это же бабушка , бабушка плохого не посоветует, бабушку надо слушать»

Согласна , бабушку нужно слушать , но не слышать !

Как и всех остальных людей .

Делайте только так , как считаете вы !

Я безумно люблю свою бабушку и почти всех своих родственников , а так же друзей и мч.

Но из — за советов чаще всего между нами может возникнуть легкий конфликт .

А внутри меня буря .

Я решила затронуть эту тему , тк она меня беспокоит .

Я не знаю как мне контролировать себя , свою агрессию и даже обиду на бестолковые по — моему мнению советы .

Либо оооочень серьезно попросить не мешать мне советами ( что я делала неоднократно )

Либо действительно пропускать мимо ушей ?

Я уверена , на все 100% , что у вас так же !

Напишите что думаете , почитаю 🌾🌹