Мэри Кулешова решила поговорить со своими подписчиками о людях, которые обожают давать всем окружающим советы.
Как всегда пишу ночью .
Выкладываю пост так же ночью 🌚
Совсем не по блоггерски, но будем считать , что я работаю на Дальний восток 🤗😃
Владик, Хабаровск , Южный , привет 👋❤
Камчатка , как у вас там дела ?
Держитесь , мы с вами 💔
Сегодня поговорим о «советниках, советчиках» и прочих людях которые действуют на нервы 🙃
Ну , начну с того , что я сама любитель по раздавать советы …
И получается , что я отношусь к числу тех , кто действует на нервы.
Но МОИИИ ТО СОВЕТЫ — ОСОБЕННЫЕ . Без них не справиться !
Да — да , именно так считает каждый , кто пытается научить тебя тому или иному …
Самые главные советчики в моей и неверное вашей жизни — это горячо любимые родственники .
Моя бабушка до сих пор считает , что мне нужно указывать как жить и что мне делать . С кем общаться и как себя вести .
Последний раз я к ней прислушалась лет 15 назад .
Вы сейчас подумаете :
«Это же бабушка , бабушка плохого не посоветует, бабушку надо слушать»
Согласна , бабушку нужно слушать , но не слышать !
Как и всех остальных людей .
Делайте только так , как считаете вы !
Я безумно люблю свою бабушку и почти всех своих родственников , а так же друзей и мч.
Но из — за советов чаще всего между нами может возникнуть легкий конфликт .
А внутри меня буря .
Я решила затронуть эту тему , тк она меня беспокоит .
Я не знаю как мне контролировать себя , свою агрессию и даже обиду на бестолковые по — моему мнению советы .
Либо оооочень серьезно попросить не мешать мне советами ( что я делала неоднократно )
Либо действительно пропускать мимо ушей ?
Я уверена , на все 100% , что у вас так же !
Напишите что думаете , почитаю 🌾🌹