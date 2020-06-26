АО «Мерседес-Бенц РУС» (официальный представитель Mercedes-Benz в России) объявило об отзыве почти 4,3 тыс. автомобилей нескольких моделей из-за потенциального дефекта люка в крыше.

«Отзыву подлежат 4 270 автомобилей Mercedes-Benz C-/CLK-/E-/CLS-класса, изготовленных в период с мая 2018 по ноябрь 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие спецификации клеевого соединения между стеклянной крышкой и рамой сдвижного люка», — говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На всех подлежащих отзыву транспортных средствах будет выполнена проверка клеевого соединения стеклянной крышки люка и, при необходимости, замена сдвижного люка. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в конце сентября 2018 года компания Mirsubishi объявила об отзыве 20,9 тыс. внедорожников Outlander, проданных на российском рынке с января 2007 по сентябрь 2009 года. Причиной отзыва автомобилей был назван дефект люка крыши, стекло которого может отойти от рамки.