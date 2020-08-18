АО «Мерседес-Бенц РУС» (официальный представитель Mercedes-Benz в России) объявило об отзыве свыше 1,2 тыс. микроавтобусов Vito из-за угрозы возгорания.

«Отзыву подлежат 1 246 автомобилей Mercedes-Benz Vito (тип 447), реализованных с июля 2014 года по июнь 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является установленная дополнительная АКБ под передним правым сиденьем без предусмотренной крышки основания каркаса сиденья. Ненадлежащее использование открытого основания каркаса сиденья в качестве места для хранения предметов может привести к короткому замыканию, если при помещении проводящего предмета произойдет замыкание между двумя полюсами АКБ. Поэтому нельзя исключать риск возникновения пожара», — сообщается на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На всех подлежащих отзыву транспортных средствах будет дополнительно установлена крышка на основание каркаса сиденья. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Это далеко не первый отзыв автомобилей Mercedes-Benz в России за последнее время. В июне компания объявила об отзыве почти 4,3 тыс. автомобилей нескольких моделей из-за потенциального дефекта люка в крыше. В июле стало известно об отзыве свыше 1 тыс. автомобилей S-класса из-за дефекта заглушек на двигателе, а в августе сообщалось об отзыве свыше 1,6 тыс. автомобилей G-класса из-за потенциального дефекта блокировки дифференциала.